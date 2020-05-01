Трезвый мотоциклист в шлеме погиб на дороге в Тверской области

1 Май 2020 2020-05-01T17:12:18+03:00

На мотоцикл наехала машина, водитель был трезв. Фото: Александр ЗЛОЙ

На мотоцикл наехала двигавшаяся позади него машина

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ДТП, в котором погиб мотоциклист, произошло сегодня, 1 мая, в Нелидовском районе около четырёх часов дня. Авария случилась на 166-м километре автодороги Витязи - Духовщина - Белый - Нелидово.

По дороге ехало легковое авто - иномарка "Mitsubishi Galant". Мотоциклист за рулём "Virago" двигался впереди машины.

По информации областной Госавтоинспекции, машина столкнулась с едущим впереди мотоциклом. Что спровоцировало эту аварию не уточняется.

Известно, что мотоциклист был в шлеме, имел права категории А, документы на мотоцикл были в порядке. Оба участника аварии были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU