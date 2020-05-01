Трезвый мотоциклист в шлеме погиб на дороге в Тверской области
ДТП, в котором погиб мотоциклист, произошло сегодня, 1 мая, в Нелидовском районе около четырёх часов дня. Авария случилась на 166-м километре автодороги Витязи - Духовщина - Белый - Нелидово.
По дороге ехало легковое авто - иномарка "Mitsubishi Galant". Мотоциклист за рулём "Virago" двигался впереди машины.
По информации областной Госавтоинспекции, машина столкнулась с едущим впереди мотоциклом. Что спровоцировало эту аварию не уточняется.
Известно, что мотоциклист был в шлеме, имел права категории А, документы на мотоцикл были в порядке. Оба участника аварии были трезвы.
ИСТОЧНИК KP.RU