2020-05-01T17:12:18+03:00
Происшествия

Трезвый мотоциклист в шлеме погиб на дороге в Тверской области

На мотоцикл наехала двигавшаяся позади него машина
Виктория ТУШКОВА
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На мотоцикл наехала машина, водитель был трезв.На мотоцикл наехала машина, водитель был трезв.Фото: Александр ЗЛОЙ
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ДТП, в котором погиб мотоциклист, произошло сегодня, 1 мая, в Нелидовском районе около четырёх часов дня. Авария случилась на 166-м километре автодороги Витязи - Духовщина - Белый - Нелидово.

По дороге ехало легковое авто - иномарка "Mitsubishi Galant". Мотоциклист за рулём "Virago" двигался впереди машины.

По информации областной Госавтоинспекции, машина столкнулась с едущим впереди мотоциклом. Что спровоцировало эту аварию не уточняется.

Известно, что мотоциклист был в шлеме, имел права категории А, документы на мотоцикл были в порядке. Оба участника аварии были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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