2020-05-01T16:53:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Большая автомобильная пробка выросла на выезде из Твери в сторону Бежецкого шоссе

Очевидцы делятся в соцсетях фотографиями происходящего
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Самоизоляция на майские праздники в Твери: очереди и пробки. Фото: vk.com/vktverСамоизоляция на майские праздники в Твери: очереди и пробки. Фото: vk.com/vktver
Изменить размер текста:

Режим самоизоляции на Первомай в Твери выдерживают не все: люди отправились на дачи и по магазинам, из-за чего на дорогах даже образовались пробки.

На фотографиях, опубликованных очевидцами в сети - пробка из машин, собравшаяся на улице Новая Заря (улица ведёт в направлении Бежецкого шоссе). Ещё одно фото запечатлело большое скопление людей в очереди в строительный гипермаркет. Несмотря на самоизоляцию, на майские праздники некоторые решили заняться традиционными делами - поездками за город и покупками.

Фото автомобильной пробки и очереди были опубликованы в паблике "Тверь ВКонтакте" (авторы фотографий Андрей Сазонов и Dima Garkin).

Справедливости ради отметим, что очередь в строительный гипермаркет "Леруа Мерлен" наблюдается сейчас практически ежедневно. Магазин официально работает, как и другие предприятия, деятельность которых сейчас разрешена. Покупателей внутрь пускают "порционно", чтобы избежать большого скопления людей.

Отметим также, что разумнее в эти дни не выходить из дома без крайней надобности и не подвергать опасности себя и других. Специалисты Роспотребнадзора и медики настоятельно советуют продолжать придерживаться режима самоизоляции. Таких мер требует эпидемическая ситуация по коронавирусу. Напомним, в Тверской области фиксируется ежедневный рост количества подтверждённых случаев COVID-19.

Пробка на Новой Заре. Фото: vk.com/vktver/Андрей Сазонов

Пробка на Новой Заре. Фото: vk.com/vktver/Андрей Сазонов

Очередь в гипермаркет. Фото: vk.com/vktver/Dima Garkin

Очередь в гипермаркет. Фото: vk.com/vktver/Dima Garkin

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трезвый мотоциклист в шлеме погиб на дороге в Тверской области
Большая автомобильная пробка выросла на выезде из Твери в сторону Бежецкого шоссе
Медвежата впервые видят лес: новое видео Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области
Студентов колледжей задействуют в работе по профилактике коронавируса в Тверской области
Стал известен график работы почтовых отделений на майские праздники в Тверской области
Карта распространения коронавируса в Тверской области на 1 мая: где есть новые случаи
Статистика коронавируса в Тверской области на 1 мая: выздоровели ещё 23 человека
Опубликован график работы больниц, травмпунктов и стоматологий Твери на майские праздники
Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с 1 мая
Новые виртуальные программы подготовили на майские праздники тверские театры и галереи