Большая автомобильная пробка выросла на выезде из Твери в сторону Бежецкого шоссе

1 Май 2020 2020-05-01T16:53:58+03:00

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Режим самоизоляции на Первомай в Твери выдерживают не все: люди отправились на дачи и по магазинам, из-за чего на дорогах даже образовались пробки.

На фотографиях, опубликованных очевидцами в сети - пробка из машин, собравшаяся на улице Новая Заря (улица ведёт в направлении Бежецкого шоссе). Ещё одно фото запечатлело большое скопление людей в очереди в строительный гипермаркет. Несмотря на самоизоляцию, на майские праздники некоторые решили заняться традиционными делами - поездками за город и покупками.

Фото автомобильной пробки и очереди были опубликованы в паблике "Тверь ВКонтакте" (авторы фотографий Андрей Сазонов и Dima Garkin).

Справедливости ради отметим, что очередь в строительный гипермаркет "Леруа Мерлен" наблюдается сейчас практически ежедневно. Магазин официально работает, как и другие предприятия, деятельность которых сейчас разрешена. Покупателей внутрь пускают "порционно", чтобы избежать большого скопления людей.

Отметим также, что разумнее в эти дни не выходить из дома без крайней надобности и не подвергать опасности себя и других. Специалисты Роспотребнадзора и медики настоятельно советуют продолжать придерживаться режима самоизоляции. Таких мер требует эпидемическая ситуация по коронавирусу. Напомним, в Тверской области фиксируется ежедневный рост количества подтверждённых случаев COVID-19.

Пробка на Новой Заре. Фото: vk.com/vktver/Андрей Сазонов

Очередь в гипермаркет. Фото: vk.com/vktver/Dima Garkin

ИСТОЧНИК KP.RU