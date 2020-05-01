Медвежата впервые видят лес: новое видео Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области

1 Май 2020 2020-05-01T14:43:49+03:00

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В начале апреля маленьких медвежат-сирот впервые выпускают в лес из их домиков-берлог в "Центре спасения медвежат" учёных Пажетновых. Мохнатой команде - 2020, как называют своих воспитанников учёные, тоже пришло время познакомиться с неизведанным миром.

Первыми просторы леса увидели медвежата старшей группы - Псковушка, Веня, Веста, Даня, Маша, Буян, Балу и Боня.

Сотрудники Центра рассказывают, что каждый год первый выход медвежат в лес проходит совершенно по-разному. Иногда на то, чтобы решиться познакомиться с новыми запахами и звуками, косолапым требуется несколько дней. А иной раз они в первый же день смело принимаются исследовать окружающую среду.

Нынешняя старшая группа оказалась весьма бойкой и любопытной. Косолапая малышня довольно быстро осмелела. Далеко от берлоги медвежата отойти не рискнули, но, изучив обстановку, устроили вокруг своего жилища весёлую шумную беготню.

Смотрите видео:

Первое знакомство с лесом старшей группы медвежат, воспитанников Центра спасения медвежат-сирот..В начале апреля для Мохнатой Команды-2020 пришла пора впервые выйти из домиков-берлог, расположенных в просторных лесных вольерах, навстречу неизвестному им миру. Видео: Центр спасения медвежат-сирот, orphan-bear.org

ИСТОЧНИК KP.RU