2020-05-01T13:40:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Студентов колледжей задействуют в работе по профилактике коронавируса в Тверской области

Будущие медики помогут защитить от COVID-19 учреждения образования и соцзащиты
Виктория ТУШКОВА
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Будущие медики смогут оказать помощь учреждениям соцзащиты и образования с круглосуточным пребыванием людей.Будущие медики смогут оказать помощь учреждениям соцзащиты и образования с круглосуточным пребыванием людей.Фото: Александр МИЛКУС
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Студенты колледжей Тверской области смогут помочь в обеспечении профилактики коронавируса в учреждениях образования и социальной защиты. Об этом сообщает региональное Правительство. Речь о студентах колледжей медицинской направленности.

Запрет на посещение учёбы и практики не распространяется на студентов, занимающихся по профильным медицинским программам практической подготовки.

Будущие медики смогут оказать помощь учреждениям соцзащиты и образования с круглосуточным пребыванием людей. Медицинские колледжи будут корректировать свои образовательные программы с учётом потребности этих учреждений в помощи студентов.

Напомним, тверская молодёжь уже помогает в раздаче населению бесплатных многоразовых защитных масок. А студенты Тверского и Вышневолоцкого медицинских колледжей оказывают помощь в борьбе с коронавирусом старшим товарищам в инфекционном госпитале шестой городской больницы и в Центре Аваева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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