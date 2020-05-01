Студентов колледжей задействуют в работе по профилактике коронавируса в Тверской области

1 Май 2020 2020-05-01T13:40:35+03:00

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Студенты колледжей Тверской области смогут помочь в обеспечении профилактики коронавируса в учреждениях образования и социальной защиты. Об этом сообщает региональное Правительство. Речь о студентах колледжей медицинской направленности.

Запрет на посещение учёбы и практики не распространяется на студентов, занимающихся по профильным медицинским программам практической подготовки.

Будущие медики смогут оказать помощь учреждениям соцзащиты и образования с круглосуточным пребыванием людей. Медицинские колледжи будут корректировать свои образовательные программы с учётом потребности этих учреждений в помощи студентов.

Напомним, тверская молодёжь уже помогает в раздаче населению бесплатных многоразовых защитных масок. А студенты Тверского и Вышневолоцкого медицинских колледжей оказывают помощь в борьбе с коронавирусом старшим товарищам в инфекционном госпитале шестой городской больницы и в Центре Аваева.

ИСТОЧНИК KP.RU