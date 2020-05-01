2020-05-01T12:15:54+03:00
Общество

Стал известен график работы почтовых отделений на майские праздники в Тверской области

Почта России в Тверской области сообщает о режиме работы в праздничные выходные
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Посылки, прессу и пенсии на почте обещают доставлять своевременно даже в праздничные дни.Посылки, прессу и пенсии на почте обещают доставлять своевременно даже в праздничные дни.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Тверское отделение Почты России согласовало график работы своих отделений с 1 по 11 мая.

1 и 9 мая - выходные дни для для всех почтовых отделений Твери и региона.

8 мая - почтовые отделения работают по графику, но рабочий день будет сокращён на один час.

4 и 11 мая - все почтовые отделения работают по графику субботы.

5 мая - все почтовые отделения работают по графику воскресенья.

2, 3, 6, 7, 10 мая- все отделения работают по стандартному для них графику.

Напомним, доставка пенсий и пособий на майские праздники также осуществляется по особому графику.

Отдельно в Тверском отделении Почты России напоминают, что для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Это делается в целях своевременной доставки пенсий, социальных пособий, посылок и прессы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24