Стал известен график работы почтовых отделений на майские праздники в Тверской области
Тверское отделение Почты России согласовало график работы своих отделений с 1 по 11 мая.
1 и 9 мая - выходные дни для для всех почтовых отделений Твери и региона.
8 мая - почтовые отделения работают по графику, но рабочий день будет сокращён на один час.
4 и 11 мая - все почтовые отделения работают по графику субботы.
5 мая - все почтовые отделения работают по графику воскресенья.
2, 3, 6, 7, 10 мая- все отделения работают по стандартному для них графику.
Напомним, доставка пенсий и пособий на майские праздники также осуществляется по особому графику.
Отдельно в Тверском отделении Почты России напоминают, что для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Это делается в целях своевременной доставки пенсий, социальных пособий, посылок и прессы.
ИСТОЧНИК KP.RU