Стал известен график работы почтовых отделений на майские праздники в Тверской области

1 Май 2020 2020-05-01T12:15:54+03:00

Посылки, прессу и пенсии на почте обещают доставлять своевременно даже в праздничные дни. Фото: Олег ЗОЛОТО

Почта России в Тверской области сообщает о режиме работы в праздничные выходные

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Тверское отделение Почты России согласовало график работы своих отделений с 1 по 11 мая.

1 и 9 мая - выходные дни для для всех почтовых отделений Твери и региона.

8 мая - почтовые отделения работают по графику, но рабочий день будет сокращён на один час.

4 и 11 мая - все почтовые отделения работают по графику субботы.

5 мая - все почтовые отделения работают по графику воскресенья.

2, 3, 6, 7, 10 мая- все отделения работают по стандартному для них графику.

Напомним, доставка пенсий и пособий на майские праздники также осуществляется по особому графику.

Отдельно в Тверском отделении Почты России напоминают, что для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Это делается в целях своевременной доставки пенсий, социальных пособий, посылок и прессы.

ИСТОЧНИК KP.RU