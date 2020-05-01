Карта распространения коронавируса в Тверской области на 1 мая: где есть новые случаи
Лидирует по количеству заболевших коронавирусом по-прежнему Тверь: в столице Верхневолжья 189 заболевших (из них 13 выявлено за последние сутки). Данные онлайн-карты распространения COVID-19 по районам Тверской области обновил региональный оперативный штаб.
Второе и третье места по количеству заразившихся на 1 мая также остались неизменными. Это Конаковский район (всего 124, новых 2) и Кимры (всего 122, новых 7).
Новые случаи коронавируса были зафиксированы также в Лихославльском, Калининском, Рамешковском, Спировском и Селижаровском районах.
Напомним, всего по данным на 1 мая 2020 года в регионе зафиксировано 564 заражённых, это 29 новых случаев за сутки.
Статистика летальных исходов осталась без изменений: трое больных скончались. Выздоровели 74 человека (+23 за сутки). 487 человек изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Таковы официальные данные регионального оперативного штаба.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в районах Тверской области на 1 мая 2020:
Тверь 189 (+13)
Конаковский район 124 (+2)
Кимры 122 (+7)
Кимрский район 19 (+1)
Лихославльский район 16 (+2)
Старицкий район 11
Вышневолоцкий городской округ 11
Зубцовский район 9
Калининский район 8 (+1)
Удомельский городской округ 6
Бологовский район 5
Бежецкий район 5
Ржев 5
Торжок 5
Лесной муниципальный округ 4
Рамешковский район 4 (+1)
Весьегонский муниципальный округ 3
Спировский район 3 (+1)
Селижаровский район 3 (+1)
Жарковский район 2
Торжокский район 2
Калязинский район 2
Максатихинский район 2
Кашинский городской округ 1
Андреапольский муниципальный округ 1
Краснохолмский район 1
Осташковский городской округ 1
ИСТОЧНИК KP.RU
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