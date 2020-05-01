Карта распространения коронавируса в Тверской области на 1 мая: где есть новые случаи

1 Май 2020 2020-05-01T13:44:55+03:00

Карта распространения COVID-19 в Тверской области на 1 мая 2020. Графика: ПТО

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Лидирует по количеству заболевших коронавирусом по-прежнему Тверь: в столице Верхневолжья 189 заболевших (из них 13 выявлено за последние сутки). Данные онлайн-карты распространения COVID-19 по районам Тверской области обновил региональный оперативный штаб.

Второе и третье места по количеству заразившихся на 1 мая также остались неизменными. Это Конаковский район (всего 124, новых 2) и Кимры (всего 122, новых 7).

Новые случаи коронавируса были зафиксированы также в Лихославльском, Калининском, Рамешковском, Спировском и Селижаровском районах.

Напомним, всего по данным на 1 мая 2020 года в регионе зафиксировано 564 заражённых, это 29 новых случаев за сутки.

Статистика летальных исходов осталась без изменений: трое больных скончались. Выздоровели 74 человека (+23 за сутки). 487 человек изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Таковы официальные данные регионального оперативного штаба.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в районах Тверской области на 1 мая 2020:

Тверь 189 (+13)

Конаковский район 124 (+2)

Кимры 122 (+7)

Кимрский район 19 (+1)

Лихославльский район 16 (+2)

Старицкий район 11

Вышневолоцкий городской округ 11

Зубцовский район 9

Калининский район 8 (+1)

Удомельский городской округ 6

Бологовский район 5

Бежецкий район 5

Ржев 5

Торжок 5

Лесной муниципальный округ 4

Рамешковский район 4 (+1)

Весьегонский муниципальный округ 3

Спировский район 3 (+1)

Селижаровский район 3 (+1)

Жарковский район 2

Торжокский район 2

Калязинский район 2

Максатихинский район 2

Кашинский городской округ 1

Андреапольский муниципальный округ 1

Краснохолмский район 1

Осташковский городской округ 1

ИСТОЧНИК KP.RU