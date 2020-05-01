Статистика коронавируса в Тверской области на 1 мая: выздоровели ещё 23 человека

1 Май 2020 2020-05-01T12:44:01+03:00

На 1 мая в Тверской области зарегистрировано 564 заболевших коронавирусом. Фото: Александр ГЛУЗ

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За последние сутки в Тверской области подтверждено ещё 29 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Таким образом на 1 мая в регионе зарегистрировано 564 заболевших.

Выздоровели за сутки 23 человека, общее количество выписанных из больницы составило 74 человека. Новых смертей от COVID-19 в Тверской области на 1 мая нет, количество летальных исходов прежнее - три.

Под наблюдением врачей находится 487 пациентов. С людьми, контактировавшими с заболевшими, проводится вся необходимая работа.

Данные обнародовал региональный оперативный штаб по предупреждению коронавирусной инфекции в Тверской области.

Все пациенты с подтверждённым коронавирусом изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Отмечается, что значительная часть случаев COVID-19 протекает в так называемой бессимптомной форме.

Всего на коронавирус в регионе обследовано 28212 человек, за последние сутки – 1513.

ИСТОЧНИК KP.RU