Статистика коронавируса в Тверской области на 1 мая: выздоровели ещё 23 человека
За последние сутки в Тверской области подтверждено ещё 29 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Таким образом на 1 мая в регионе зарегистрировано 564 заболевших.
Выздоровели за сутки 23 человека, общее количество выписанных из больницы составило 74 человека. Новых смертей от COVID-19 в Тверской области на 1 мая нет, количество летальных исходов прежнее - три.
Под наблюдением врачей находится 487 пациентов. С людьми, контактировавшими с заболевшими, проводится вся необходимая работа.
Данные обнародовал региональный оперативный штаб по предупреждению коронавирусной инфекции в Тверской области.
Все пациенты с подтверждённым коронавирусом изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Отмечается, что значительная часть случаев COVID-19 протекает в так называемой бессимптомной форме.
Всего на коронавирус в регионе обследовано 28212 человек, за последние сутки – 1513.
ИСТОЧНИК KP.RU
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