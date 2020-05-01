2020-05-01T10:15:29+03:00
Общество

Опубликован график работы больниц, травмпунктов и стоматологий Твери на майские праздники

Региональный минздрав согласовал расписание работы медучреждений
Виктория ТУШКОВА
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Медучреждения Тверской области работают в праздничные дни по особому графику.Медучреждения Тверской области работают в праздничные дни по особому графику.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Минздрав Тверской области разработал график работы медицинских организаций региона в майские праздники.

Все медучреждения, обычно работающие на "пятидневке", в праздничные дни работают следующим образом: 1 - 5 мая и 9 - 11 мая - по графику выходного дня.

Больницы и поликлиники с шестидневной рабочей неделей работают 1, 3, 5, 9 и 10 мая по графику выходного дня.

Областной психоневрологический диспансер работает по графику, установленному приказом главврача. Расписание работы стоматологических поликлиник в районах Тверской области согласовано с областным минздравом и местной администрацией, всю дополнительную информацию можно узнать в самих медучреждениях.

График работы тверских травмпунктов и стоматологий:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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