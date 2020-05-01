Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с 1 мая
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил регион с Первомаем. Отметив, что этот праздник всегда символизировал уважение к человеку труда, губернатор сказал слова благодарности тверским врачам, медсёстрам и другим работникам медицинской сферы, находящимся на передовой во время пандемии коронавируса.
Также Игорь Руденя отметил всех остальных, кто продолжает ежедневную работу, - водителей транспорта, коммунальщиков, работников промышленности и сельского хозяйства, представителей частного бизнеса.
- Сегодня особого уважения заслуживают люди, которые в этих непростых условиях достойно исполняют свои обязанности, - сказал глава региона и пожелал всем тверичанам здоровья, счастья и новых трудовых успехов.
Свою речь губернатор завершил благодарностью в адрес выдающихся тружеников и трудовых династий Тверской области.
Игорь Руденя поздравляет жителей Тверской области с 1 мая. .
ИСТОЧНИК KP.RU
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