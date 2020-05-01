Новые виртуальные программы подготовили на майские праздники тверские театры и галереи
Учреждения культуры из-за коронавируса закрыли свои двери для жителей Тверской области, но продолжают работу в онлайн-формате. На майских праздниках можно будет посмотреть видеотрансляции спектаклей, а также "сходить" на виртуальную экскурсию.
ТЮЗ
1 мая, 10:00 - онлайн-проект "ТЮЗ читает": "Бриф. Бруф. Браво" (Джанни Родари);
1 мая, 14:15 - мастер-класс по основам сценической речи от Галины Сергеевой;
1 мая, 19:45 – онлайн-проект "Люди помнят о войне": "Открытое письмо" Константина Симонова;
2 мая, 10:00 - "Сказка о мнимом принце" (В. Гауф);
2 мая, 14:15 - мастер-класс по теневому театру;
2 мая, 17:00 - "Мой бедный Марат", спектакль онлайн;
2 мая, 19:45 - стихи Андрея Дементьева "Где-то около Бреста" (проект "Люди помнят о войне").
Все трансляции ведутся на сайте театра.
Тверской театр кукол
3 мая, 14:00 - Кукольный театр представит фильм о Твери в годы Великой Отечественной (проект "Театры за мир").
Картинная галерея
1 мая - интерактивная программа "От Волги до Берлина" и проект "Арт-дня";
2 мая - видео-проект для детей "Портрет Екатерины II";
3 мая - виртуальная экспозиция "Тверская областная картинная галерея в годы Великой Отечественной войны".
Всё это будет доступно на страничках галереи в соцсетях: VK, FB.
ИСТОЧНИК KP.RU
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