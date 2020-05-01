Новые виртуальные программы подготовили на майские праздники тверские театры и галереи

1 Май 2020 2020-05-01T08:50:35+03:00

Тот же театр, но в формате онлайн, для жителей Твери и области. Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

На выходных можно посмотреть онлайн-спектакли и экскурсии: читайте расписание

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Учреждения культуры из-за коронавируса закрыли свои двери для жителей Тверской области, но продолжают работу в онлайн-формате. На майских праздниках можно будет посмотреть видеотрансляции спектаклей, а также "сходить" на виртуальную экскурсию.

ТЮЗ

1 мая, 10:00 - онлайн-проект "ТЮЗ читает": "Бриф. Бруф. Браво" (Джанни Родари);

1 мая, 14:15 - мастер-класс по основам сценической речи от Галины Сергеевой;

1 мая, 19:45 – онлайн-проект "Люди помнят о войне": "Открытое письмо" Константина Симонова;

2 мая, 10:00 - "Сказка о мнимом принце" (В. Гауф);

2 мая, 14:15 - мастер-класс по теневому театру;

2 мая, 17:00 - "Мой бедный Марат", спектакль онлайн;

2 мая, 19:45 - стихи Андрея Дементьева "Где-то около Бреста" (проект "Люди помнят о войне").

Все трансляции ведутся на сайте театра.

Тверской театр кукол

3 мая, 14:00 - Кукольный театр представит фильм о Твери в годы Великой Отечественной (проект "Театры за мир").

Картинная галерея

1 мая - интерактивная программа "От Волги до Берлина" и проект "Арт-дня";

2 мая - видео-проект для детей "Портрет Екатерины II";

3 мая - виртуальная экспозиция "Тверская областная картинная галерея в годы Великой Отечественной войны".

Всё это будет доступно на страничках галереи в соцсетях: VK, FB.

ИСТОЧНИК KP.RU