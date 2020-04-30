9 мая над Тверью и Ржевом прогремит праздничный салют

30 Апр 2020 2020-04-30T23:21:38+03:00

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В четверг, 30 апреля, в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Игорь Руденя рассказал, как Верхневолжье отметит День Победы.

Из-за коронавируса, в регионе отменен парад и традиционная массовая акция "Бессмертный полк", но жители Твери и Ржева 9 мая смогут увидеть как в небе над Городами воинской славы, по возвращении с воздушного Парада в Москве, победным строем пролетят тверские летчики.

Традиционная акция "Бессмертный полк" пройдет дистанционно. Жители могут выставить в окна портреты родственников-ветеранов.

Праздник завершится фейерверком. Он прогремит во Ржеве и Твери. Правда, горожан призывают смотреть его из окна своего дома и не собираться группами на улицах.

- Мы постраемся провести салют очень корректно, найдём территории в Твери и Ржеве для того, чтобы это всё прошло безопасно. Постраемся сделать так, чтобы он проходил в нескольких местах и его было видно со всех частей городов, - отметил Игорь Руденя и призвал жителей Тверской области не геройствовать и, несмотря на такой важный праздник, не стремиться поздравлять ветеранов лично, а позвонить по телефону или записать для них видеообращение, чтобы соблюсти все меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU