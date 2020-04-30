2020-05-01T00:29:36+03:00
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Губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал, почему не закрывают границы региона

По его мнению, это может навредить экономике
Ольга ТРОФИМОВА
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Игорь Руденя рассказал, почему не закрыты границы Тверской области Фото: ПТОИгорь Руденя рассказал, почему не закрыты границы Тверской области Фото: ПТО
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В интервью телеканала "Россия 24" губернатор Игорь Руденя объяснил, почему не закрывают границы Тверской области.

- Закрытием границ региона мы навредим сами себе. Придется перекрыть три федеральные трассы, также через нашу область проходит Октябрьская железная дорога и Савёловская железная дорога, пути, связывающие нашу область и другие регионы с Прибалтикой, - отметил Игорь Руденя. - Мы можем выставить посты, но больше всего в этом случае навредим экономике, людям, которые работают в других регионах, создадим толкучку и неразбериху. А в данной ситуации важны понимание и дисциплина.

Отметим, что в Тверской области дейтсвуют только внутренние ограничения на въезд в четыре муниципальных образования: ЗАТО Озерный, ЗАТО Солнечный, Удомлю и Конаково. Попасть туда можно только по пропускам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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