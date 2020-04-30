2020-04-30T21:43:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Школьникам Тверской области разрешили не учиться с 1 по 11 мая

Дистанционное обучение возобновят после праздников
Ольга ТРОФИМОВА
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Дистанционное обучение возобновят после майских праздниковДистанционное обучение возобновят после майских праздниковФото: Михаил ФРОЛОВ
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С 1 по 11 мая у школьников Тверской области, их родителей и преподавателей будет возможность отдохнуть от дистанционного обучения. В период нерабочих дней уроков и домашних заданий не будет. Об этом 30 апреля в эфире телеканала "Россия 24" рассказал губернатор Игорь Руденя.

- С 12 по 29 мая программа дистанционного обучения будет продолжена, - отметил глава региона. - Выпускники будут готовиться к экзаменам, остальные ученики - повторять пройденное.

Не остался без внимания и вопрос выпускных вечеров, проведение которых оказалось под угрозой из-за коронавируса.

- Тут будем смотреть по обстановке, - обнадежил Игорь Руденя. - Если эпидемиологическая ситуация будет нормальной, то выпускные смогут пройти, хоть и в оганиченном режиме. Возможно, сроки будут сдвинуты. Нужно понимать, что главное сейчас - это профилактика заболевания. Чем строже мы будем соблюдать меры безопасности, тем больше у нас шансов быстрее войти в нормальную жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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