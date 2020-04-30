30 Апр 2020 2020-04-30T20:02:10+03:00

В Тверской области водитель на "ВАЗе" сбил дорожный знак и вылетел в кювет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла 30 апреля на 101-м км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск, в Бежецком районе Тверской области.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2104", наехал на стойку дорожного знака и опрокинулся в кювет.

Причину ДТП объяснить он не смог, возможно, ему стало плохо. На момент аварии мужчина был в машине один. С травмами его доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU