Отключать батареи потребителям Твери начнут 6 мая
6 мая начнётся отключение отопления в жилом фонде города. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации Твери.
Всем теплоснабжающим и теплосетевым организациям города предлагается произвести отключение отопления потребителям. При этом теплотехническое оборудование, на случай похолодания, будут продолжать поддерживать в рабочем состоянии вплоть до 12 мая.
Сроки отключения теплоснабжения в социальных учреждениях будут определять индивидуально совместно с управлением образования Администрации города Твери и Министерство здравоохранения Тверской области.
Напомним, в соответствии с нормами федерального законодательства, отопление отключают, если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура держится на уровне +8 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU