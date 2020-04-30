Отключать батареи потребителям Твери начнут 6 мая

30 Апр 2020 2020-04-30T17:45:00+03:00

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6 мая начнётся отключение отопления в жилом фонде города. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации Твери.

Всем теплоснабжающим и теплосетевым организациям города предлагается произвести отключение отопления потребителям. При этом теплотехническое оборудование, на случай похолодания, будут продолжать поддерживать в рабочем состоянии вплоть до 12 мая.

Сроки отключения теплоснабжения в социальных учреждениях будут определять индивидуально совместно с управлением образования Администрации города Твери и Министерство здравоохранения Тверской области.

Напомним, в соответствии с нормами федерального законодательства, отопление отключают, если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура держится на уровне +8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU