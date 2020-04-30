В думе Твери одобрили перенос бюста Сергея Лемешева

30 Апр 2020 2020-04-30T17:09:05+03:00

Памятник установят в сквере рядом с филармонией

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30 апреля на заседании Тверской городской Думы депутаты проголосовали за перенос бюста Сергея Лемешева. Памятник оперному певцу установят в сквере на Театральном проезде, напротив филармонии.

Напомним, памятник был установлен в 2007 году на улице Трехсвятской у дома № 25/29 и простоял там 12 лет. Собственник земельного участка неоднократно обращался в администрацию с просьбой перенести бюст в другое место.

В ноябре прошлого года бронзовую фигуру увезли на реставрацию. Параллельно был проведен опрос жителей, большинство голосующих предложили установить памятник знаменитому земляку в сквере на Театральном проезде.

Среди других возможных вариантов расположения бюста предлагали пересечение бульвара Радищева с улицей Андрея Дементьева, площадь Славы напротив детской школы искусств №1.

ИСТОЧНИК KP.RU