Добровольцы начали раздавать бесплатные защитные маски жителям Тверской области
Миллион многоразовых защитных масок раздадут бесплатно жителям Тверской области. Акция стартовала 30 апреля. Инициатором проекта выступил губернатор Игорь Руденя.
- Это важное мероприятие, направленное на популяризацию мер профилактики коронавирусной инфекции в Тверской области. Важно, чтобы средства индивидуальной защиты распространялись в местах наибольшего скопления людей, – сказал глава региона.
30 апреля в Твери маски раздавали в филиалах МФЦ, в частности, в центре "Мой бизнес" на проспекте Победы; на остановках общественного транспорта с большой пешеходной проходимостью - на Речном вокзале и бульваре Ногина.
Вместе с добровольцами сотрудники патрульно-постовой службы подходили к горожанам и рассказывали о необходимости соблюдения защитных мер для профилактики коронавируса.
В период майских выходных акция будет продолжена в Твери и крупных городах Верхневолжья.
ИСТОЧНИК KP.RU
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