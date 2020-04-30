2020-04-30T15:59:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Добровольцы начали раздавать бесплатные защитные маски жителям Тверской области

Акция стартовала 30 апреля
Ольга ТРОФИМОВА
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Маску можно получить бесплатно на остановках общественного транспорта Фото: ПТОМаску можно получить бесплатно на остановках общественного транспорта Фото: ПТО
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Миллион многоразовых защитных масок раздадут бесплатно жителям Тверской области. Акция стартовала 30 апреля. Инициатором проекта выступил губернатор Игорь Руденя.

- Это важное мероприятие, направленное на популяризацию мер профилактики коронавирусной инфекции в Тверской области. Важно, чтобы средства индивидуальной защиты распространялись в местах наибольшего скопления людей, – сказал глава региона.

30 апреля в Твери маски раздавали в филиалах МФЦ, в частности, в центре "Мой бизнес" на проспекте Победы; на остановках общественного транспорта с большой пешеходной проходимостью - на Речном вокзале и бульваре Ногина.

Вместе с добровольцами сотрудники патрульно-постовой службы подходили к горожанам и рассказывали о необходимости соблюдения защитных мер для профилактики коронавируса.

В период майских выходных акция будет продолжена в Твери и крупных городах Верхневолжья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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