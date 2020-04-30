После убийства маленькой девочки в Тверской области против органов опеки возбудили уголовное дело

30 Апр 2020 2020-04-30T15:44:40+03:00

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В рамках расследования уголовного дела об убийстве маленькой девочки следователи Тверской области возбудили еще одно уголовное дело. На этот раз по факту халатности органов системы профилактики.

Напомним, преступление было совершено 26 апреля в деревне Кривцово Калининского района. По подозрению в убийстве ребенка была задержана по горячим следам женщина-опекун ребенка. Она находится под арестом. Второго ребенка - восьмилетнео мальчика из семьи изъяли органы опеки. Он находится в реабилитационно центре.

- По факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами ГКУ ТО "Центр социальной поддержки населения" Кашинского городского округа Тверской области, ГКУ ТО "Центр социальной поддержки населения" Калининского района Тверской области и иными должностными лицами органов профилактики правонарушений, совершаемых в отношении несовершеннолетних (ч. 1 ст. 293 УК РФ), возбужено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Известно, что в 2018 году женщину, взявшую опеку над новорожденную девочку, признали соответствующим кандидатом в опекуны. Свои обязанности она исполняла возмездно с 2019 года.

Теперь следователям, в рамках расследования уголовного дела, предстоит изучить все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие гибели ребёнка. В дальнейшем будет дана принципиальная правовая оценка вопросам полноты и своевременности принятых органами профилактики мер. Расследование продолжается.

Тверь убийство маленькой девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU