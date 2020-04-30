В Тверской области на коронавирус проверили более 27 000 человек

30 Апр 2020 2020-04-30T14:30:35+03:00

В Тверской области тесты на коронавирус сдали 27 145 человек Фото: ПТО

Изменить размер текста: A A

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 заразились 17 человек. Еще двое пациентов скончались. Всего с начала пандемии заразившихся насчитывается по области - 535. Тестирование на коронавирус продолжается.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, на 30 апреля в Верхневолжье обследовано 27 145 человек, за последние сутки – 1410.

Исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.

Их проводят в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови. Результаты подтверждают на уровне региона.

ИСТОЧНИК KP.RU