В Тверской области на коронавирус проверили более 27 000 человек
В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 заразились 17 человек. Еще двое пациентов скончались. Всего с начала пандемии заразившихся насчитывается по области - 535. Тестирование на коронавирус продолжается.
По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, на 30 апреля в Верхневолжье обследовано 27 145 человек, за последние сутки – 1410.
Исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.
Их проводят в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови. Результаты подтверждают на уровне региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»