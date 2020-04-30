Роспотребнадзор Тверской области открывает "горячую линию" по профилактике клещевого энцефалита

30 Апр 2020 2020-04-30T13:40:49+03:00

Она будет работать с 1 по 15 мая

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С 1 по 15 мая Управлением Роспотребнадзора по Тверской области в регионе будет организована "горячая линия" по профилактике клещевого энцефалита.

Для получения консультации специалиста жители и гости Верхневолжья могут звонить по тел.: (4822) 42-20-63 с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00). Круглосуточно звонки принимаются по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.

Напомним, за минувшую неделю в медицинские организации Тверской области по поводу присасывания клещей обратились 73 человека, половина из них - дети.

ИСТОЧНИК KP.RU