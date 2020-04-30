В Тверской области двое мужчин обокрали дачницу на 735 тысяч рублей
В полицию обратилась 38-летняя жительница соседнего региона. Женщина рассказала, что из ее дачного дома в деревне Воскресенское Андреапольского района неизвестные похитили бензоинструменты и бытовую технику на сумму более 735 тысяч рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские вместе с участковым опросили соседей и возможных свидетелей, обследовали места сбыта краденого и, в ходе розыска, установили личности подохреваемых.
Ими оказались двое жителей Тверской области 32 и 37 лет. Фигуранты сознались в содеянном и вернули часть имущества.
За кражу им грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU