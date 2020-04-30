В Тверской области двое мужчин обокрали дачницу на 735 тысяч рублей

30 Апр 2020 2020-04-30T13:30:55+03:00

В Тверской области двое мужчин украли у дачницы имущества на 735 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В полицию обратилась 38-летняя жительница соседнего региона. Женщина рассказала, что из ее дачного дома в деревне Воскресенское Андреапольского района неизвестные похитили бензоинструменты и бытовую технику на сумму более 735 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские вместе с участковым опросили соседей и возможных свидетелей, обследовали места сбыта краденого и, в ходе розыска, установили личности подохреваемых.

Ими оказались двое жителей Тверской области 32 и 37 лет. Фигуранты сознались в содеянном и вернули часть имущества.

За кражу им грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU