На карьерах в Твери женщина за рулем иномарки переезжала пути и не заметила дрезину

30 Апр 2020 2020-04-30T14:19:38+03:00

На карьерах в Твери дрезина протаранила иномарку Фото: УГИБДД России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Авария произошла утром, 30 апреля, в Старой Константиновке в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на железнодорожных путях в районе дома №354 произошло столкновение дрезины и иномарки.

54-летняя женщина, управляя автомобилем "Киа Рио", пересекала железнодорожные пути по насыпи и не заметила приближающуюся дрезину.

В результате столкновения пострадала водитель автомобиля, у нее диагностирована травма головы. Признаков алкогольного опьянения нет.

ИСТОЧНИК KP.RU