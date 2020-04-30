На карьерах в Твери женщина за рулем иномарки переезжала пути и не заметила дрезину
Автовладелица получила травмы
На карьерах в Твери дрезина протаранила иномарку Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла утром, 30 апреля, в Старой Константиновке в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на железнодорожных путях в районе дома №354 произошло столкновение дрезины и иномарки.
54-летняя женщина, управляя автомобилем "Киа Рио", пересекала железнодорожные пути по насыпи и не заметила приближающуюся дрезину.
В результате столкновения пострадала водитель автомобиля, у нее диагностирована травма головы. Признаков алкогольного опьянения нет.
ИСТОЧНИК KP.RU