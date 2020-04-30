В Тверской области женщина из ревности обвинила соперницу в избиениях и воровстве
За лжедонос ее оштрафовали на 10 000 рублей
В Тверской области женщина из ревности обвинила соперницу в избиениях и воровстве Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:
Перед судом предстала 32-летняя жительница Бежецка. Женщина признана виновной в заведомо ложном доносе о совершении преступления.
Установлено, что осужденная, из ревности обвинила знакомую в краже денег, сообщив, что женщина, избила ее и украла из кармана куртки 10 000 рублей.
Доносчица, ранее не судимая, свою вину признала, раскаялась. За совершенное преступление ей придется заплатить штраф 10 000 рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU