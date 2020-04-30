2020-04-30T12:25:24+03:00
Происшествия

В Тверской области женщина из ревности обвинила соперницу в избиениях и воровстве

За лжедонос ее оштрафовали на 10 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области женщина из ревности обвинила соперницу в избиениях и воровстве Фото: архив "КП"В Тверской области женщина из ревности обвинила соперницу в избиениях и воровстве Фото: архив "КП"
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Перед судом предстала 32-летняя жительница Бежецка. Женщина признана виновной в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Установлено, что осужденная, из ревности обвинила знакомую в краже денег, сообщив, что женщина, избила ее и украла из кармана куртки 10 000 рублей.

Доносчица, ранее не судимая, свою вину признала, раскаялась. За совершенное преступление ей придется заплатить штраф 10 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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