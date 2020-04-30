В Твери водитель на иномарке сбил пешехода
Женщина выбежала из-за припаркованной машины
Водитель на иномарке сбил пешехода во дворе дома в ТвериФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 30 апреля во дворе дома №54 по улице Паши Савельевой в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области рассказали, что 62-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Лендкрузер", на придворовой территории наехал на 34-летнюю женщину-пешехода, которая выбежала из-за припаркованной машины.
В результате ДТП пешеход получила травму головы и перелом ноги. Ее доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU