2020-04-30T12:17:19+03:00
Происшествия

В Твери водитель на иномарке сбил пешехода

Женщина выбежала из-за припаркованной машины
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель на иномарке сбил пешехода во дворе дома в ТвериВодитель на иномарке сбил пешехода во дворе дома в ТвериФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 30 апреля во дворе дома №54 по улице Паши Савельевой в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области рассказали, что 62-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Лендкрузер", на придворовой территории наехал на 34-летнюю женщину-пешехода, которая выбежала из-за припаркованной машины.

В результате ДТП пешеход получила травму головы и перелом ноги. Ее доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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