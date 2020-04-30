2020-04-30T12:08:25+03:00
Происшествия

В Твери автомобильные воры сняли с иномарки фары за 25 тысяч рублей

Злоумышленники задержаны
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленники сняли фары с иномарки в ТвериЗлоумышленники сняли фары с иномарки в ТвериФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В дежурную часть Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 41-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с принадлежащей ему иномарки, припаркованной во дворе дома на улице Трудолюбия, неизвестные злоумышленники украли фары стоимостью 25 тысяч рублей.

Выяснилось, что местные жители видели вблизи места преступления двух молодых людей.

В ходе розыска подозреваемые были задержаны по месту жительства и доставлены в отдел полиции, где сознались в содеянном. Ими оказались безработные местные жители 18 и 20 лет, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Запчасти вернули владельцу. На фигурантов завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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