В Твери автомобильные воры сняли с иномарки фары за 25 тысяч рублей
В дежурную часть Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 41-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с принадлежащей ему иномарки, припаркованной во дворе дома на улице Трудолюбия, неизвестные злоумышленники украли фары стоимостью 25 тысяч рублей.
Выяснилось, что местные жители видели вблизи места преступления двух молодых людей.
В ходе розыска подозреваемые были задержаны по месту жительства и доставлены в отдел полиции, где сознались в содеянном. Ими оказались безработные местные жители 18 и 20 лет, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
Запчасти вернули владельцу. На фигурантов завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU