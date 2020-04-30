Новые томографы поставят в городскую больницу №6 в Твери и Вышневолоцкую ЦРБ

30 Апр 2020 2020-04-30T11:48:56+03:00

На закупку томографов и бюджета выделено более 116 млн рублей Фото: ПТО

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Новые компьютерные томографы появятсяв Вышневолоцкой ЦРБ и городской больнице №6 Твери уже в июне 2020 года. Оборудование предназначено, в том числе для проведения диагностики коронавируса. Решение о финансировании мероприятий принято на заседании Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

На закупку томографов и бюджета выделено более 116 млн рублей. Перед установкй техники в помещениях проведут капитальный ремонт: усилят несущие конструкции, заменят оконные и дверные блоки и др.

Также планируется подготовить для установки томографа помещения в Кимрской ЦРБ.

Для лечения блльных коронавирусом будут дополнительно приобретены приобретены три автоматических анализатора газов в крови и 400 увлажнителей (банки типа Боброва) для областной клинической больницы, Калининской ЦРКБ и Зубцовской ЦРБ на сумму более 9,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU