Новые томографы поставят в городскую больницу №6 в Твери и Вышневолоцкую ЦРБ
Новые компьютерные томографы появятсяв Вышневолоцкой ЦРБ и городской больнице №6 Твери уже в июне 2020 года. Оборудование предназначено, в том числе для проведения диагностики коронавируса. Решение о финансировании мероприятий принято на заседании Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.
На закупку томографов и бюджета выделено более 116 млн рублей. Перед установкй техники в помещениях проведут капитальный ремонт: усилят несущие конструкции, заменят оконные и дверные блоки и др.
Также планируется подготовить для установки томографа помещения в Кимрской ЦРБ.
Для лечения блльных коронавирусом будут дополнительно приобретены приобретены три автоматических анализатора газов в крови и 400 увлажнителей (банки типа Боброва) для областной клинической больницы, Калининской ЦРКБ и Зубцовской ЦРБ на сумму более 9,3 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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