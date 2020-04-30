Карта распространения COVID-19 в Тверской области 30 апреля: ТОП-5 районов-лидеров по числу заражённых кронавирусом
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
30 апреля подтверждено 535 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Плюс 17 случаев за сутки. Трое больных скончались, двое из них - за минувшие сутки. 51 человек выздоровел. Остальные - на лечении. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в районах Тверской области на 30 апреля 2020:
Тверь 176
Конаковский район 122
Кимры 115
Кимрский район 18
Лихославльский район 14
Старицкий район 11
Вышневолоцкий городской округ 11
Зубцовский район 9
Удомельский городской округ 6
Калининский район 7
Бологовский район 5
Ржев 5
Торжок 5
Лесной муниципальный округ 4
Бежецкий район 5
Рамешковский район 3
Весьегонский муниципальный округ 3
Селижаровский район 2
Жарковский район 2
Спировский район 2
Торжокский район 2
Калязинский район 2
Максатихинский район 2
Кашинский городской округ 1
Андреапольский муниципальный округ 1
Краснохолмский район 1
Осташковский городской округ 1
ИСТОЧНИК KP.RU
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