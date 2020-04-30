Двух охотников задержали в Торжокском районе за нарушение запретов охоты и посещения лесов

30 Апр 2020 2020-04-30T11:00:21+03:00

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В Торжокском районе Тверской области сотрудниками региональных Министерства природных ресурсов и экологии, Государственной инспекции по охране объектов животного мира и окружающей среды, УМВД во время патрулирования охотничьих угодий были задержаны двое мужчин, которые нарушили запреты на охоту и посещение лесов.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности. Им грозит крупный штраф.

Напомним, на территории Тверской области до 31 мая 2020 года и-за коронавируса ограничена охота.

Также, в связи с действием противопожарного режима, в регионе запрещено посещение лесов.

ИСТОЧНИК KP.RU