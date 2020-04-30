В Тверской области ищут пропавшую шестнадцатилетнюю девушку

30 Апр 2020 2020-04-30T10:23:38+03:00

Она ушла из дома в СНТ "Лазурное"

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В Твеской области организованы поиски шестнадцатилетней Софьи Дмитриевны Сенчук. 29 апреля следователям стало известно, что девушка ушла из дома в СНТ "Лазурное" Конаковского района и не вернулась. Данных о ее местонахождении нет.

По месту последнего пребывания подростка выехали следователи и криминалисты СКР, сотрудники МВД. Родственники предполагают, что несовершеннолетняя могла самовольно направиться в Смоленскую область к отцу.

При уходе девушка, предположительно, была одета в черную толстовку с капюшоном и набивным рисунком на спине в виде цветов, черные джинсы, джинсовую куртку с белым воротником.

Всех, кому известно о местонахождении пропавшей, просят звонить в следственное управление СУ СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU