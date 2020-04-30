Коронавирус в Тверской области: какие ограничения будут действовать до 30 мая

30 Апр 2020 2020-04-30T08:39:01+03:00

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В связи с продлением до 11 мая включительно нерабочих дней, в Тверской области продолжают действовать ограничительные меры из-за коронавируса, которые ранее действовали до 30 апреля. Соответствующее постановление подписал Губернатор Игорь Руденя.

Так, в майские праздники и далее оганичен въезд для граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или пребывания на территории: ЗАТО Солнечный, ЗАТО Озерный, Удомли и Конаково.

Запрещено проведение массовых мероприятий, закрыты кинотеатры, ночные клубы, кальянные, детские игровые студии и развлекательные центры, парки, скверы, спортивные и детские площадки, спа и массажные салоны, солярии, сауны, спортзалы. Не работают стоматологические и частные медицинские клиники и кабинеты.

Временно приостановлено бронирование мест и размещение в гостиницах, домах отдыха, пансионатах.

До 29 мая включительно в детских садах работают только дежурные группы, школьники и студенты продолжают учиться дистанционно. Исключение составляют студенты выпускных курсов медицинских колледжей, которые проходят практику, в том числе принимают участие в мероприятиях по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Во время действия режима повышенной готовности, который введен в Тверской области с 17 марта, жителям и гостям Верхневолжья рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить нахождение в местах с пребыванием людей, поездки в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU