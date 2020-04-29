2020-04-29T20:44:52+03:00
Звезды

Жителей Твери приглашают на онлайн-встречу с режиссерами якутских фильмов

До мероприятия всем предлагают посмотреть две известные картины
Ирина ТАРАСОВА
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Можно будет общаться в режиме онлайн, задавать вопросы, делиться мнениями. Фото: лекторий "Живое слово"Можно будет общаться в режиме онлайн, задавать вопросы, делиться мнениями. Фото: лекторий "Живое слово"
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3 мая в 14.00 жителей Твери приглашают на онлайн-встречу с режиссерами якутских фильмов. Организатор мероприятия - лекторий «Живое слово».

Если вы ничего до этого не слышали о якутском кинематографе, то самое время узнать. «Якутск называют новым Болливудом. Фильмы, снятые в Республике Саха, выходят не только в региональный, но часто и в российский, а также в мировой прокат и получают признание кинокритиков. Так, на Московском международном кинофестивале в 2018 году главный приз получил фильм Эдуарда Новикова «Царь-птица», а в 2019 году картина Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится» завоевала приз зрительских симпатий», - рассказывает предысторию Любовь Кукушкина.

О том самом феномене якутского кинопроизводства и будут говорить с режиссерами Эдуардом Новиковым, Любовью Борисовой и директором кинокомпании «Сахафильм» Дмитрием Шадриным.

Организаторы сообщают, что встреча пройдет на платформе Zoom. Можно будет общаться в режиме онлайн, задавать вопросы, делиться мнениями. Модератор – актер Тверского театра драмы Тарас Кузьмин.

Чтобы познакомиться с якутским кинематографом зрителям предлагают до мероприятия посмотреть «Царь-птицу» и «Надо мною солнце на садится» в онлайн-кинотеатре Sakhamovie. (Каждый фильм по 100 рублей). На эту сумму будет снижена цена обычного билета лектория: вместо 500 рублей он стоит 300 рублей.

Просмотр фильмов и билеты здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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