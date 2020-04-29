В Тверской области обезвредили военные снаряды
29 апреля группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в деревнях Лукино и Черный ручей Бельского района обезврежены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны: 76 мм артиллерийский снаряд, две минометные мины, взрыватель к артиллерийскому снаряду.
Еще две находки были сделаны в Ржевском районе, в деревнях Слобырево и Кокошкино. Там спасатели обезвредили 105 мм артиллерийский снаряд и 82 мм минометную мину.
ГУ МЧС России по Тверской области напоминает жителям и гостям Верхневолжья, что при обнаружении взрывоопасного предмета, необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в службу спасения по телефону 112 или в ГУ МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99, дежурная часть аварийно-спасательной службы – 8 (4822) 34-30-94.
ИСТОЧНИК KP.RU