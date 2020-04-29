2020-04-29T20:05:47+03:00
Общество

В Тверской области обезвредили военные снаряды

Очереные "трофеи" были найдены в Бельском и Ржевском районах
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области обезвредили военные снаряды Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиВ Тверской области обезвредили военные снаряды Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:

29 апреля группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в деревнях Лукино и Черный ручей Бельского района обезврежены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны: 76 мм артиллерийский снаряд, две минометные мины, взрыватель к артиллерийскому снаряду.

Еще две находки были сделаны в Ржевском районе, в деревнях Слобырево и Кокошкино. Там спасатели обезвредили 105 мм артиллерийский снаряд и 82 мм минометную мину.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает жителям и гостям Верхневолжья, что при обнаружении взрывоопасного предмета, необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в службу спасения по телефону 112 или в ГУ МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99, дежурная часть аварийно-спасательной службы – 8 (4822) 34-30-94.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Твери приглашают на онлайн-встречу с режиссерами якутских фильмов
В Тверской области обезвредили военные снаряды
С 1 июня в Тверской области начнут выплачивать пособия на детей от трех до семи лет
Убившую малолетнего ребенка женщину-опекуна взяли под стражу в Твери
16-летний водитель стал виновником ДТП в Тверской области
Резервный день итогового сочинения для одиннадцатиклассников Тверской области перенесён
Картофель и мука дорожают в Тверской области
В Тверской области встретят День Победы в онлайн-режиме
Фонтаны в Твери начали готовить к запуску
Выездная служба Тверского хосписа "Анастасия" получила новый автомобиль
В Тверской области уже десять дней ищут пропавшую жительницу Ржева
В Тверской области выделят средства на ремонт станции скорой помощи
В ИК-10 Тверской области организована выставка макетов военной техники
Из гаража жителя Тверской области украли технику стоимостью 400 тысяч рублей
На улице Шишкова житель Твери пытался сбыть психотропное средство
Игорь Руденя расскажет, где в Тверской области взять бесплатные маски
В Тверской области соблюдение противопожарного режима контролируют патрули
На майские праздники на участке Москва-Тверь изменится расписание электричек
За сутки тесты на коронавирус в Тверской области сдали 1470 человек
В условиях карантина в Тверской области возросло количество виртуальных преступлений
В Тверской области женщину осудили за неуплату алиментов на содержание дочери