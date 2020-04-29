2020-04-29T19:53:38+03:00
Общество

С 1 июня в Тверской области начнут выплачивать пособия на детей от трех до семи лет

Для ее получения дотаточно подать заявление
Ольга ТРОФИМОВА
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Для получения выплат достаточно одного заявленияДля получения выплат достаточно одного заявленияФото: Олег УКЛАДОВ
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В Тверской области утверждён порядок предоставления ежемесячной выплаты на детей от трех до семи лет. В 2020 году она составит 5699,55 рубля.

Для получения пособия требуется подать только заявление. Это можно сделать через центры соцзащиты, Eдиный портал Госуслуг, филиалы МФЦили направить почтой. Остальные документы будут запрашиваться уже учреждениями соцзащиты.

Решение о назначении выплаты будет принято в течение 10 рабочих дней.

Ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребёнком возраста трёх лет, но не ранее 1 января 2020 года. Выдавать ее начнут с 1 июня 2020 года при наличии российского гражданства у ребенка и родителя и при условии проживания на территории региона.

Среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего обращению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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