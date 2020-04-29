Убившую малолетнего ребенка женщину-опекуна взяли под стражу в Твери
В Твери арестована 41-летняя женщина-опекун, которую обвиняют в убийстве малолетнего ребенка.
Известно, что трагедия произошла 26 апреля в деревне Кривцово Калининского района. Находясь дома с двумя детьми - полуторагодовалой девочкой и восьмилетним мальчиком - опекунша из личной неприязни к младшему ребенку закрыла ему рот и нос руками и не отпускала, пока малыш не умер.
По подозрению в убийстве малолетней женщина была задержана по горячим следам и допрошена следователем.
Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбуждено и расследуется уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Восьмилетний мальчик органами опеки изъят из семьи.
- Сегодня по ходатайству следственных органов Следственного комитета в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Тверь убийство маленькой девочки.
ИСТОЧНИК KP.RU