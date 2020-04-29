16-летний водитель стал виновником ДТП в Тверской области

29 Апр 2020 2020-04-29T19:23:50+03:00

16-летний молодой человек наехал на дерево. Фото: УГИБДД России по Тверской области

Вместе с ним пострадали еще два 17-летних пассажира

Изменить размер текста: A A

29 апреля на третьем километре автодороги Ржев-Сухуши Ржевского района Тверской области произошло ДТП с наездом на препятствие.

Как выяснилось позже, автомобилем управлял 16-летний молодой человек. Также в салоне машины было еще два несовершеннолетних пассажира.

- При столкновении пострадали и водитель, и 17-летние пассажиры. Их диагнозы и состояние устанавливаются, так как молодых людей забрали до приезда сотрудников ДПС, - комментируют в Управлении ГИБДД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU