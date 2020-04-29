16-летний водитель стал виновником ДТП в Тверской области
Вместе с ним пострадали еще два 17-летних пассажира
16-летний молодой человек наехал на дерево. Фото: УГИБДД России по Тверской области
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29 апреля на третьем километре автодороги Ржев-Сухуши Ржевского района Тверской области произошло ДТП с наездом на препятствие.
Как выяснилось позже, автомобилем управлял 16-летний молодой человек. Также в салоне машины было еще два несовершеннолетних пассажира.
- При столкновении пострадали и водитель, и 17-летние пассажиры. Их диагнозы и состояние устанавливаются, так как молодых людей забрали до приезда сотрудников ДПС, - комментируют в Управлении ГИБДД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU