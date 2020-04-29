Резервный день итогового сочинения для одиннадцатиклассников Тверской области перенесён

29 Апр 2020 2020-04-29T19:16:43+03:00

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Резервный срок проведения итогового сочинения в Тверской области перенесён с 6 на 25 мая. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщило региональное Минобразования.

Резервный день перенесён согласно рекомендациям Рособрнадзора из-за продления нерабочих дней.

О переносе резервного дня итогового собеседования по русскому языку для девятиклассников не сообщается. Ранее была назначена дата - 18 мая.

Напомним, итоговое сочинение (для 11-х классов) и собеседование по русскому (для 9-х классов) - условие допуска школьников к ЕГЭ и ГИА. Согласно данным областного Министерства образования, более 99% выпускников этого года уже успешно прошли эти испытания. Для оставшихся предусмотрены резервные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU