Резервный день итогового сочинения для одиннадцатиклассников Тверской области перенесён
Резервный срок проведения итогового сочинения в Тверской области перенесён с 6 на 25 мая. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщило региональное Минобразования.
Резервный день перенесён согласно рекомендациям Рособрнадзора из-за продления нерабочих дней.
О переносе резервного дня итогового собеседования по русскому языку для девятиклассников не сообщается. Ранее была назначена дата - 18 мая.
Напомним, итоговое сочинение (для 11-х классов) и собеседование по русскому (для 9-х классов) - условие допуска школьников к ЕГЭ и ГИА. Согласно данным областного Министерства образования, более 99% выпускников этого года уже успешно прошли эти испытания. Для оставшихся предусмотрены резервные сроки.
ИСТОЧНИК KP.RU