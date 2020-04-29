Картофель и мука дорожают в Тверской области

29 Апр 2020 2020-04-29T18:57:25+03:00

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Тверьстат обнародовал итоги очередного исследования изменения цен на продукты. Мониторинг проводился на неделе с 21 по 27 апреля. Пальму первенства по подорожанию взял картофель. Неделю назад это был репчатый лук.

Картофель прибавил в цене 8,8%, лук и пшеничная мука - по 7,1%, пшено и стерилизованное молоко - по 6,5%, яблоки и гречка - по 3,8%. Подорожали также морковь, капуста, рис, сахар-песок, варёная колбаса, вермишель.

Продукты, которые дешевеют, делают это более низкими темпами: 1,8% скинули в цене овощные консервы для детского питания, на 1,3% дешевле стали детские фруктово-ягодные консервы, на 0,6% - пастеризованное молоко.

Почти не изменились в цене сосиски и сардельки, баранина, куры, мороженая рыба, сливочное масло, глазурированные конфеты.

ИСТОЧНИК KP.RU