Фонтаны в Твери начали готовить к запуску

29 Апр 2020 2020-04-29T17:59:28+03:00

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Тверские фонтаны начали готовить к запуску. Коронавирус в этом году отвлёк наше внимание от многих традиционных дел, которыми живёт город. Что-то происходит совсем незаметно, например, подготовка к сезону фонтанов.

Обычно в нашем городе их запускают в конце апреля, и сопровождается открытие фонтанов танцами, песнями и хороводами. Но в этом году массовые праздники запрещены из-за коронавируса, и фонтаны, скорее всего, запустят позже.

Но подготовка уже идёт. Так, сегодня, 29 апреля, водой наполняли фонтан на Тверской площади, недалеко от цирка.

Кстати, в этом году в Твери должно стать на один действующий фонтан больше. Впервые за тридцать лет должны включить огромный фонтан в парке Победы. Предварительно его подремонтировали и закупили новое фонтанное оборудование.

Фонтан близ цирка в Твери наполняли водой 29 апреля.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU