Выездная служба Тверского хосписа "Анастасия" получила новый автомобиль
29 апреля Тверской хоспис "Анастасия" получил новый автомобиль для работы выездной бригады.
Инициатором сбора средств на покупку транспорта выступил Благотворительный фонд помощи хосписам "Вера", который ежемесячно поддерживает работу хосписа "Анастасия" с середины 2019 года.
Средствами помогли частные благотворители фонды, а также Благотворительный фонд социальной помощи и поддержки "Свет".
- Автомобиль необходим для бесперебойной работы хосписа. В регионе отсутствует хоспис-стационар. В связи с введенными мерами по противодействию распространения коронавируса в медицинских учреждениях области паллиативные отделения работают в ещё более сложной ситуации. Нагрузка на выездные бригады существенно увеличилась, - отмечают в хосписе.
На сегодня в Твери действуют три выездные бригады: две хосписные и одна совместная с ГБУЗ "Тверская станция скорой медицинской помощи". Наличие собственного автомобиля позволит более оперативно реагировать на вызовы пациентов, не зависеть от возможности волонтеров- автовладельцев.
ИСТОЧНИК KP.RU