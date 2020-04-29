2020-04-29T17:53:18+03:00
Общество

Выездная служба Тверского хосписа "Анастасия" получила новый автомобиль

Транспорт необходим для работы выездных бригад
Ольга ТРОФИМОВА
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Выездная служба Тверского хосписа "Анастасия" получила новый автомобиль Фото: hospicetver.ruВыездная служба Тверского хосписа "Анастасия" получила новый автомобиль Фото: hospicetver.ru
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29 апреля Тверской хоспис "Анастасия" получил новый автомобиль для работы выездной бригады.

Инициатором сбора средств на покупку транспорта выступил Благотворительный фонд помощи хосписам "Вера", который ежемесячно поддерживает работу хосписа "Анастасия" с середины 2019 года.

Средствами помогли частные благотворители фонды, а также Благотворительный фонд социальной помощи и поддержки "Свет".

- Автомобиль необходим для бесперебойной работы хосписа. В регионе отсутствует хоспис-стационар. В связи с введенными мерами по противодействию распространения коронавируса в медицинских учреждениях области паллиативные отделения работают в ещё более сложной ситуации. Нагрузка на выездные бригады существенно увеличилась, - отмечают в хосписе.

На сегодня в Твери действуют три выездные бригады: две хосписные и одна совместная с ГБУЗ "Тверская станция скорой медицинской помощи". Наличие собственного автомобиля позволит более оперативно реагировать на вызовы пациентов, не зависеть от возможности волонтеров- автовладельцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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