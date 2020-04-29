В Тверской области уже десять дней ищут пропавшую жительницу Ржева

29 Апр 2020 2020-04-29T17:36:30+03:00

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Елена Алексеевна Семеняк (Симоенкова), 1972 года рождения, пропала 19 апреля. Около 7:00 утра она ушла из дома №61 по улице Большой Спасской и не вернулась. Ориентировка на поиск размещена в группе "ВПСО "Сова" Ржев, Зубцов" в соцсети.

Женщина ростом 172 см, худощавого телосложения, волосы осветленные с сединой, глаза голубые.

Особые приметы: крупная родинка на животе.

Была одета в черную куртку, свитер крупной вязки розового цвета, брюки серого цвета, черные сапоги. При себе имела пакет и телефон.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8(915)722-55-66, 8(910)646-34-34 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU