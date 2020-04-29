В Тверской области выделят средства на ремонт станции скорой помощи
На заседании бюджетной комиссии региона во главе с губернатором Игорем Руденей рассмотрен вопрос капремонта здания станции скорой помощи в Ржеве. Запланировано выделить на это 22,3 млн. рублей.
Игорь Руденя убедился в том, что здание скорой помощи находится в плохом состоянии во время рабочей поездки в Ржев 19 марта этого года.
После прорыва водопровода пять лет назад сильно пострадала часть фасада здания: обвалилась штукатурка, обнажив старые кирпичи.
Как сообщает областное правительство, до конца 2020 года запланирован ремонт кровли и фасадов основного здания и гаража, замена оконных и дверных блоков, всех инженерных коммуникаций, косметический ремонт помещений и обновление дорожного покрытия на территории двора больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»