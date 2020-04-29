2020-04-29T17:09:03+03:00
Общество

В Тверской области выделят средства на ремонт станции скорой помощи

Речь идёт о медучреждении в Ржеве
Александр ЖМУЛИН
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Ремонт фасадов и другие многочисленные работы на станции скорой помощи в Ржеве должны провести до конца 2020 года.Ремонт фасадов и другие многочисленные работы на станции скорой помощи в Ржеве должны провести до конца 2020 года.Фото: Александр ЖМУЛИН
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На заседании бюджетной комиссии региона во главе с губернатором Игорем Руденей рассмотрен вопрос капремонта здания станции скорой помощи в Ржеве. Запланировано выделить на это 22,3 млн. рублей.

Игорь Руденя убедился в том, что здание скорой помощи находится в плохом состоянии во время рабочей поездки в Ржев 19 марта этого года.

После прорыва водопровода пять лет назад сильно пострадала часть фасада здания: обвалилась штукатурка, обнажив старые кирпичи.

Как сообщает областное правительство, до конца 2020 года запланирован ремонт кровли и фасадов основного здания и гаража, замена оконных и дверных блоков, всех инженерных коммуникаций, косметический ремонт помещений и обновление дорожного покрытия на территории двора больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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