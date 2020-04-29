В ИК-10 Тверской области организована выставка макетов военной техники

29 Апр 2020 2020-04-29T16:58:07+03:00

В УФСИН организована выставка в честь Дня Победы Фото: УФСИН России по Тверской области

Она приурочена к 75-летию победы в Великой Отечественной войне

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В преддверии Дня Победы в библиотеке исправительной колонии № 10 УФСИН России по Тверской области организована традиционная выставка творчества осужденных.

Также, в учреждении проходит конкурс на лучшую стенгазету и поделку к 9 мая.

- На выставке представлено 12 работ, выполненных из различных материалов. Среди них – макеты военной техники и символический снаряд с гравировкой и горящей свечой внутри, посвященный павшим за Родину, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области.

Организована выставка фотографий "Хроника военных лет".

На протяжении всего времени пребывания в колонии с заключенными ведется работа по патриотическому воспитанию.

ИСТОЧНИК KP.RU