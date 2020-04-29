В ИК-10 Тверской области организована выставка макетов военной техники
В преддверии Дня Победы в библиотеке исправительной колонии № 10 УФСИН России по Тверской области организована традиционная выставка творчества осужденных.
Также, в учреждении проходит конкурс на лучшую стенгазету и поделку к 9 мая.
- На выставке представлено 12 работ, выполненных из различных материалов. Среди них – макеты военной техники и символический снаряд с гравировкой и горящей свечой внутри, посвященный павшим за Родину, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области.
Организована выставка фотографий "Хроника военных лет".
На протяжении всего времени пребывания в колонии с заключенными ведется работа по патриотическому воспитанию.
ИСТОЧНИК KP.RU