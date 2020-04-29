2020-04-29T15:53:19+03:00
Происшествия

Из гаража жителя Тверской области украли технику стоимостью 400 тысяч рублей

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Ущерб составил 400 тысяч рублей Фото: УМВД России по Тверской областиУщерб составил 400 тысяч рублей Фото: УМВД России по Тверской области
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С заявлением о краже в полицию обратился 60-летний житель соседнего региона. Мужчина заявил, что из его дачного дома и гаража была похищена дорогостоящая техника стоимостью более 400 тысяч рублей. Преступление было совершено в Андреапольском муниципальном округе.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что злоумышленник проник в помещения, взломав замки. Украденное имущество вывез на автомобиле.

Оперативники вышли на след злоумышленника. Им оказался 32-летний безработный житель Торопца. Мужчина дал признательные показания. Похищенное имущество частично изъято и в ближайшее время будет возвращено владельцу.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Кража". Фигуранта проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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