Из гаража жителя Тверской области украли технику стоимостью 400 тысяч рублей

29 Апр 2020 2020-04-29T15:53:19+03:00

Изменить размер текста: A A

С заявлением о краже в полицию обратился 60-летний житель соседнего региона. Мужчина заявил, что из его дачного дома и гаража была похищена дорогостоящая техника стоимостью более 400 тысяч рублей. Преступление было совершено в Андреапольском муниципальном округе.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что злоумышленник проник в помещения, взломав замки. Украденное имущество вывез на автомобиле.

Оперативники вышли на след злоумышленника. Им оказался 32-летний безработный житель Торопца. Мужчина дал признательные показания. Похищенное имущество частично изъято и в ближайшее время будет возвращено владельцу.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Кража". Фигуранта проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU