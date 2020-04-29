2020-04-29T15:40:52+03:00
Происшествия

На улице Шишкова житель Твери пытался сбыть психотропное средство

Его задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителя Твери задержали за распространение наркотиков Фото: архив "КП"Жителя Твери задержали за распространение наркотиков Фото: архив "КП"
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На улице Шишкова в Твери сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области по подозрению в сбыте наркотиков был задержан 22-летний местный житель.

При личном досмотре у злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли 12 свёртков с веществом внутри. Установлено, что это синтетический наркотик общей массой 12 грамм, что относится к крупному размеру. Распространять его наркоторговец планировал через "закладки".

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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