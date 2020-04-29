Игорь Руденя расскажет, где в Тверской области взять бесплатные маски

29 Апр 2020 2020-04-29T15:37:19+03:00

Губернатор в пятый раз в телеэфире ответит на вопросы о мерах, принимаемых в регионе в связи с коронавирусом. Фото: скриншот кадра из эфира телеканала «Россия 24»

Губернатор в телеэфире также сообщит, как регион отметит 9 мая

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Губернатор Игорь Руденя вновь появится в эфире телеканала «Россия 24» Тверь 30 апреля в 21.00. Глава региона расскажет, где жители Верхневолжья смогут получить бесплатные маски, когда у нас закончится учебный год и как Тверская область отметит День Победы.

Это будет уже пятый прямой эфир губернатора, где он отвечает на вопросы, связанные с коронавирусом.

В связи с пандемией в нашем регионе с 17 марта действует режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Введены ограничения на въезд в Удомельский городской округ, Конаково, ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный.

ИСТОЧНИК KP.RU