В Тверской области соблюдение противопожарного режима контролируют патрули
В Тверской области до 14 мая действует ограничение на посещение лесов и въезды в лесные массивы транспортных средств.
Запрещается разведение костров и проведение пожароопасных работ на территории лесного фонда. Соблюдение ограничений контролируют патрули в составе работников лесного хозяйства, сотрудников УМВД и ГУ МЧС России по Тверской области.
- Патрулирование проводится в светлое время суток, в преддверии майских праздников количество рейдов увеличено, сообщает Минприроды региона.
Гражданам напоминают, что за нарушение противопожарного режима предусмотрен административный штраф в размере от 4500 рублей до 5000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU