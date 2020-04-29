В Тверской области соблюдение противопожарного режима контролируют патрули

29 Апр 2020 2020-04-29T15:32:05+03:00

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В Тверской области до 14 мая действует ограничение на посещение лесов и въезды в лесные массивы транспортных средств.

Запрещается разведение костров и проведение пожароопасных работ на территории лесного фонда. Соблюдение ограничений контролируют патрули в составе работников лесного хозяйства, сотрудников УМВД и ГУ МЧС России по Тверской области.

- Патрулирование проводится в светлое время суток, в преддверии майских праздников количество рейдов увеличено, сообщает Минприроды региона.

Гражданам напоминают, что за нарушение противопожарного режима предусмотрен административный штраф в размере от 4500 рублей до 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU