2020-04-29T14:59:31+03:00
Общество

На майские праздники на участке Москва-Тверь изменится расписание электричек

Об изменениях сообщила Московско-Тверская ППК
Ольга ТРОФИМОВА
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На выходные на участке Москва-Тверь изменится расписание электричекНа выходные на участке Москва-Тверь изменится расписание электричекФото: Михаил ФРОЛОВ
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На участке от Москвы до Твери электропоезда будут курсировать по расписанию выходных дней. Это относится к выходным с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. В нерабочие дни, которые объявлены в стране 6-8 мая электрички поедут по стандартному графику.

- В майские праздники расписание не изменится на участке Тверь-Бологое и Тверь-Торжок, а также на отдалённых участках Тверской, Новгородской, Псковской и Ярославской областей, - сообщает Московско-Тверская ППК.

Ознакомиться с подробным расписанием пригородных электропоездов можно на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также на станциях отправления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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