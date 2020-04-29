На майские праздники на участке Москва-Тверь изменится расписание электричек
На участке от Москвы до Твери электропоезда будут курсировать по расписанию выходных дней. Это относится к выходным с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. В нерабочие дни, которые объявлены в стране 6-8 мая электрички поедут по стандартному графику.
- В майские праздники расписание не изменится на участке Тверь-Бологое и Тверь-Торжок, а также на отдалённых участках Тверской, Новгородской, Псковской и Ярославской областей, - сообщает Московско-Тверская ППК.
Ознакомиться с подробным расписанием пригородных электропоездов можно на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также на станциях отправления.
ИСТОЧНИК KP.RU