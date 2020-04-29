За сутки тесты на коронавирус в Тверской области сдали 1470 человек

29 Апр 2020 2020-04-29T13:39:37+03:00

В Тверской области на коронавирус обследовано более 25 000 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 заразились еще 11 человек. Всего с начала пандемии - 518. Тестирование на коронавирус продолжается.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, на 29 апреля в Верхневолжье обследовано 25 784 человека, за последние сутки – 1470.

Исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.

Их проводят в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови. Результаты подтверждают на уровне региона.

ИСТОЧНИК KP.RU