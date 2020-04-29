За сутки тесты на коронавирус в Тверской области сдали 1470 человек
В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 заразились еще 11 человек. Всего с начала пандемии - 518. Тестирование на коронавирус продолжается.
По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, на 29 апреля в Верхневолжье обследовано 25 784 человека, за последние сутки – 1470.
Исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.
Их проводят в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови. Результаты подтверждают на уровне региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»