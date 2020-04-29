2020-04-29T13:26:43+03:00
Происшествия

В условиях карантина в Тверской области возросло количество виртуальных преступлений

Общий ущерб за первый квартал составил 36 млн. рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области увеличилось количество дистанционных кражВ Тверской области увеличилось количество дистанционных кражФото: Екатерина ЗАРВА
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В первом квартале 2020 года в условиях распространения коронавирусной инфекции в Тверской области зафиксирован рост преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Общий ущерб потерпевших составил более 36 млн. рублей.

- Количество противоправных деяний увеличилось вдвое. Основную массу из них составляют преступления, совершенные с использованием расчетных (пластиковых) карт – 443, сети Интернет - 429, средств мобильной связи – 503, - озвучили статистику в областной прокуратуре. - В разы возросло количество краж и мошенничеств, совершенных дистанционным способом.

В связи с этим гражданам напоминают о необходимости проявлять бдительность, не сообщать посторонним лицам данные о своих банковских картах, паролях из СМС либо самостоятельно осуществлять платеж на некий счет. О каждом подобном факте необходимо сообщать в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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