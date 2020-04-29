В Тверской области женщину осудили за неуплату алиментов на содержание дочери
Ей назначено семь месяцев исправительных работ
Женщине назначено семь месяцев исправительных работ Фото: архив "КП"
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Перед судом предстала жительница Весьегонского муниципального округа Тверской области. Женщина признана виновной в неуплате средств на содержание дочери.
Установлено, что решением суда женщина обязана была выплачивать алименты в размере 1/2 доли величины прожиточного минимума ежемесячно на содержание несовершеннолетней дочери, однако делать этого не спешила. В результате чего образовалась задолженность.
По решению Бежецкого районного суда виновная проведет семь месяцев на исправительных работах с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU